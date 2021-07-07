Партия пенсионеров подала в Центризбирком документы о выдвижении своих кандидатов на выборы в Госдуму

Как сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова, сегодня партия представит документы на 314 кандидатов, которые выдвинуты по 36 региональным группам, и 195 документов на кандидатов по одномандатным округам. При этом Бураков отметил, что число кандидатов в списках снизилось по итогам внутренней проверки после съезда партии.

Представители Партии пенсионеров подали в Центризбирком документы, необходимые для заверения федерального избирательного списка партии и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Представители Партии пенсионеров (помимо Владимира Буракова, это председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и председатель бюро президиума Андрей Широков) доставили в ЦИК несколько коробок с бумагами, на которые нанесена партийная символика. Партия пенсионеров стала седьмой партией, подавшей документы для заверения списков кандидатов. Ранее в ЦИК их доставили представители ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины», «Справедливой России — За правду», КПРФ и «Единой России».



Напомним, что выборы в Госдуму РФ восьмого созыва пройдут осенью этого года. Они состоятся в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

