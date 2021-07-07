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Бездомный воткнул в прохожего шприц с криком «держи прививку»

В московском районе Солнцево 35-летний мужчина пострадал из-за отказа дать милостыню. Как пишет 7 июля «КП-Москва», на него напал бездомный.

По информации издания, мужчина вышел с покупками из супермаркета, когда бездомные начали выпрашивать у него мелочь. Отказ привел к неожиданной развязке: с криком «Тогда держи прививку» бездомный воткнул в спину москвичу медицинский шприц.

Мужчина обратился в полицию, найти злоумышленника пока не удалось. Пострадавший рассказал, что сдал множество анализов, но пока чувствует себя хорошо и надеется, что в шприце ничего не было.

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Комментарии (19)

Свободу Лёхе!
Это, либо китайская вакцина Ad5-nCoV («Конвидеция»), на основе человеческого аденовируса типа 5, либо - Janssen американской корпорации Johnson & Johnson, так как мужчине не сказали, что нужно за второй дозой приходить. Мужчина вправе требовать документ, что он привит!;)
lenten
Так надо же шприц на анализ.
265947515
Так вот ты какая "Обязательная Вакцинация". Тут не отвертишься, поможет только броник и каска.
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