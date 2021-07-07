Бездомный воткнул в прохожего шприц с криком «держи прививку»

В московском районе Солнцево 35-летний мужчина пострадал из-за отказа дать милостыню. Как пишет 7 июля «КП-Москва», на него напал бездомный.



По информации издания, мужчина вышел с покупками из супермаркета, когда бездомные начали выпрашивать у него мелочь. Отказ привел к неожиданной развязке: с криком «Тогда держи прививку» бездомный воткнул в спину москвичу медицинский шприц.



Мужчина обратился в полицию, найти злоумышленника пока не удалось. Пострадавший рассказал, что сдал множество анализов, но пока чувствует себя хорошо и надеется, что в шприце ничего не было.

