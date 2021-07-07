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Роспотребнадзор закрыл для отдыхающих пляжи санаториев

До весны 2022 года Роспотребнадзор велел не пускать на пляжи санаториев никого, кроме клиентов и сотрудников.

Изменения в СанПиН внесла глава ведомства Анна Попова в конце июня, официально документ опубликован 7 июля. Он запрещает вплоть до 1 марта 2022 года находиться на пляжах санаторно-курортных организаций посторонним. «Доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — отмечено в постановлении.

Мера принята для борьбы с распространением коронавируса.

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Комментарии (1)

Alex000
Хитрецы, хитрецы.
Под ковидло перевести места с обязательным общественным доступом в разряд частных. Я так понимаю, отменять не планируется?
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