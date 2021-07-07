МЧС России 7 июля опубликовало видео с берегов Охотского моря. На кадрах видны искореженные обломки пассажирского самолёта, разбросанные на существенном друг от друга расстоянии. Судя по кадрам, погода операции не благоволит. На море высокие волны.

Больше 50 спасателей на берегу ищут тела погибших при крушении самолёта на Камчатке. Поиски осложняют ветер, туман и высокие волны.

К утру на следующий день после катастрофы были найдены 9 тел, опознать удалось только одного человека. Еще за несколько часов нашли фрагменты тел 10 человек. Всего на борту было 22 пассажира и шесть членов экипажа. Минтранс подтвердил, что выживших после крушения нет.

Пассажирский самолёт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Он пропал с радаров, когда начал снижение для посадки. Через несколько часов обломки Ан-26 нашли на вершине скалы. Часть самолёта нашли на берегу и в море. Одна из версий — на скалу самолёт отбросил сильный боковой ветер, помешала пилоту и низкая видимость из-за тумана.

В основном на борту были жители поселка, в том числе его глава.