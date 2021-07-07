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МЧС показало берег у места, где на Камчатке разбился пассажирский самолёт

Больше 50 спасателей на берегу ищут тела погибших при крушении самолёта на Камчатке. Поиски осложняют ветер, туман и высокие волны.

МЧС России 7 июля опубликовало видео с берегов Охотского моря. На кадрах видны искореженные обломки пассажирского самолёта, разбросанные на существенном друг от друга расстоянии. Судя по кадрам, погода операции не благоволит. На море высокие волны.

МЧС России

К утру на следующий день после катастрофы были найдены 9 тел, опознать удалось только одного человека. Еще за несколько часов нашли фрагменты тел 10 человек. Всего на борту было 22 пассажира и шесть членов экипажа. Минтранс подтвердил, что выживших после крушения нет.

Пассажирский самолёт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Он пропал с радаров, когда начал снижение для посадки. Через несколько часов обломки Ан-26 нашли на вершине скалы. Часть самолёта нашли на берегу и в море. Одна из версий — на скалу самолёт отбросил сильный боковой ветер, помешала пилоту и низкая видимость из-за тумана.

В основном на борту были жители поселка, в том числе его глава.

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