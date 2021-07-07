Блогер года Гасанов в Москве отказался «дышать в трубочку» после проверки его Lamborghini

Гусейна Гасанова остановила дорожная полиция на западе Москвы. Он отказался проходить медосвидетельствование и может лишиться прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве 7 июля, Lamborghini Urus остановили в 4-м Сетуньском проезде. У водителя, 27-летнего москвича, проверили документы. В процессе сотрудники заподозрили, что водитель нетрезв. Пройти медосвидетельствование он отказался, за что ему грозит штраф или лишение прав.

ТАСС уточняет, что за рулем был блогер Гусейн Гасанов. Год назад его уже лишали прав на три месяца — на машине были скрыты номера.