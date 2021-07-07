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Блогер года Гасанов в Москве отказался «дышать в трубочку» после проверки его Lamborghini

Гусейна Гасанова остановила дорожная полиция на западе Москвы. Он отказался проходить медосвидетельствование и может лишиться прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве 7 июля, Lamborghini Urus остановили в 4-м Сетуньском проезде. У водителя, 27-летнего москвича, проверили документы. В процессе сотрудники заподозрили, что водитель нетрезв. Пройти медосвидетельствование он отказался, за что ему грозит штраф или лишение прав.

ТАСС уточняет, что за рулем был блогер Гусейн Гасанов. Год назад его уже лишали прав на три месяца — на машине были скрыты номера.

Гасанов родом из Петербурга, играл в КВН, от отца ему достался ресторанный бизнес. В Instagram у него 16,5 млн подписчиков. В 2017 году получил премию LF City Awards как блогер года мужского пола.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
Москвич Гусейн Гасанов родом из Петербурга. Смешно.
syshsun
16.5 млн готовы смотреть обезьян.
265947515
Ну лишат опять на три месяца, он и без прав спокойно будет ездить. Делов то. Отказался и отказался, на нет и суда нет. "Нет у них закона.." (В.С.)
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