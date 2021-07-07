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ОСК предложила объединить все проектные бюро под крышей одного центра в Петербурге

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предложила объединить свои конструкторские бюро в судостроительный проектно-исследовательский центр. Создать его могли бы на площадях ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Петербурге.

Как сообщает 7 июля «Коммерсантъ», концепцию центра, которая позволит обеспечить «глобальную конкурентоспособность отечественного судостроения», глава ОСК Алексей Рахманов изложил в письме в Минпромторг. Там сказано, что реализацию проекта можно частично или полностью профинансировать за счет освобождения старых площадей проектных бюро, которые находятся в «привлекательных для инвесторов районах Петербурга».

Сейчас в Северной столице работают шесть конструкторских бюро корпорации: «Рубин» на Марата, 90; «Малахит» на Фрунзе, 18; «Алмаз» на Варшавской, 50; Северное проектно-конструкторское бюро на Корабельной, 6, корп. 2; Невское проектно-конструкторское бюро в Галерном проезде, 3, и ЦКБ «ОСК-Айсберг» на Большом проспекте В. О., 36. Кроме того, ранее ОСК предлагала Минпромторгу передать корпорации центральное конструкторское бюро «Балтсудопроект» и ряд других ключевых активов Крыловского ГНЦ.

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Комментарии (7)

iphonedimona
По моему оценочному суждению, руководитель ОСК Рахманов является вражеским агентом. И не просто шпионом, а ещё и диверсантом. Ситуацию с вводом в строй новых кораблей для ВМФ иначе, чем диверсией, назвать нельзя. Сейчас предложено собрать все секретные разработки под одну крышу. СИС и ЦРУ аплодируют. Но интересы государства в РФ защитить некому...
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за счет освобождения старых площадей проектных бюро
.... в общем, Путин енд компани окончательно добивает наследие Петра 1 и не только.
terry18
Освободятся территории под застройку, которые "менеджеры" из ОСК хотят продать. О кораблях никто из них не думает.
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