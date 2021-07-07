ОСК предложила объединить все проектные бюро под крышей одного центра в Петербурге

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предложила объединить свои конструкторские бюро в судостроительный проектно-исследовательский центр. Создать его могли бы на площадях ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Петербурге.
Как сообщает 7 июля «Коммерсантъ», концепцию центра, которая позволит обеспечить «глобальную конкурентоспособность отечественного судостроения», глава ОСК Алексей Рахманов изложил в письме в Минпромторг. Там сказано, что реализацию проекта можно частично или полностью профинансировать за счет освобождения старых площадей проектных бюро, которые находятся в «привлекательных для инвесторов районах Петербурга».
Сейчас в Северной столице работают шесть конструкторских бюро корпорации: «Рубин» на Марата, 90; «Малахит» на Фрунзе, 18; «Алмаз» на Варшавской, 50; Северное проектно-конструкторское бюро на Корабельной, 6, корп. 2; Невское проектно-конструкторское бюро в Галерном проезде, 3, и ЦКБ «ОСК-Айсберг» на Большом проспекте