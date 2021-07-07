В социальных сетях жители краснодарского курорта делятся видео, которое было снято на одной из улиц Анапы.

Сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину, который был не в состоянии передвигаться от алкогольного излияния. Они вызвали скорую, а до её приезда укачали его на качелях.



Изданию «Подъем» в пресс-службе полиции Краснодарского края сообщили, что «ничего такого» в этом не видят.



«Сотрудниками ППС в ходе обхода территории был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету — просто качнули», — уверили там.

