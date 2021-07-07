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Ми-ми-ми-полицейские. Стражи порядка в Анапе «просто качнули» на качелях нетрезвого до приезда скорой

Видео: Полицейские в Анапе качают на качелях нетрезвого мужчину

Сотрудники МВД в Анапе укачали пьяного мужчину на качелях.

В социальных сетях жители краснодарского курорта делятся видео, которое было снято на одной из улиц Анапы.

Сотрудники патрульно-постовой службы увидели мужчину, который был не в состоянии передвигаться от алкогольного излияния. Они вызвали скорую, а до её приезда укачали его на качелях.

Изданию «Подъем» в пресс-службе полиции Краснодарского края сообщили, что «ничего такого» в этом не видят.

«Сотрудниками ППС в ходе обхода территории был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету — просто качнули», — уверили там.

Пользователи сетей уже называют полицейских «котиками», а видео — самым милым видео за день. Один из пользователей уверен, что если он теперь и выпьет в Анапе, то будет знать, «на какую качалку лечь».

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Комментарии (2)

dkf
а могли и изнасиловать
Alkaline
Действительно, а что тут такого.
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