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Легковая и микроавтобус встретились и улетели в кювет на трассе под Гатчиной. Есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковой машиной в Ленобласти

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Серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла утром 7 июля в Гатчинском районе Ленобласти. В оказавшихся в кювете машинах пострадали четыре человека.

Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, в 7:07 в ГУ МЧС по Ленобласти поступила информация о ДТП на трассе Гатчина — Вырица. По предварительным данным, на повороте к дачному массиву Красницы столкнулись легковой автомобиль KIA и микроавтобус Ford Transit. После этого обе машины вылетели с дороги, «КИА» полностью оказалась в кювете, а «Форд» опрокинулся на бок и нырнул в канаву передней частью.

По предварительной информации издания, в результате аварии серьезно пострадала женщина-водитель KIA, и ее увезли в гатчинскую больницу. Водителя и двух пассажиров микроавтобуса осмотрели на месте, госпитализация им не потребовалась.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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