Серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла утром 7 июля в Гатчинском районе Ленобласти. В оказавшихся в кювете машинах пострадали четыре человека.
Как сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы, в 7:07 в ГУ МЧС по Ленобласти поступила информация о ДТП на трассе Гатчина — Вырица. По предварительным данным, на повороте к дачному массиву Красницы столкнулись легковой автомобиль KIA и микроавтобус Ford Transit. После этого обе машины вылетели с дороги, «КИА» полностью оказалась в кювете, а «Форд» опрокинулся на бок и нырнул в канаву передней частью.
По предварительной информации издания, в результате аварии серьезно пострадала женщина-водитель KIA, и ее увезли в гатчинскую больницу. Водителя и двух пассажиров микроавтобуса осмотрели на месте, госпитализация им не потребовалась.