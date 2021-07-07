Частные киностудии в Петербурге смогут претендовать на бюджетную поддержку

Коммерческие киностудии получат возможность претендовать на финансовую поддержку на производство национальных фильмов. Инициативу Заксобрание Петербурга 7 июля приняло в первом чтении. За высказались 37 депутатов.

В настоящее время претендовать на субсидии могут только некоммерческие, социально ориентированные организации. Нововведение дает возможность получать поддержку и коммерческим киностудиям.

Как отмечается, в основном кинофильмы в городе снимают «Ленфильм», АО «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургской студии документальных фильмов», студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания «Два Капитана», ООО «Триикс Медиа» и другие.