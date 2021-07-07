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На Бали раскрыли банду вымогателей из России. «Сотрудники Интерпола» терроризировали соотечественников

Полиция Бали: На острове действовала группировка вымогателей из России

Гражданин России, который представлялся сотрудником Интерпола, был арестован по подозрению в вымогательстве на Бали. Об этом 7 июля сообщает издание Сoconuts со ссылкой на индонезийскую полицию.

По версии следствия, гражданин РФ путем вымогательства получил от жертвы сумму, эквивалентную 27,6 тысячи долларов, и 21 мотоцикл. «Сотрудник Интерпола» настаивал, что потерпевший ведет «незаконный бизнес». Жертва согласилась отдать «долг», однако 1 июля обратилась в полицию. Уголовный кодекс Индонезии предусматривает 4 года тюрьмы для вымогателя.

В полиции уверены, что задержанный россиянин действовал не один. РБК стало известно, что на острове одновременно задержали еще трех граждан РФ.

Проживающие на Бали соотечественники жаловались, что стали жертвами преступной группировки. «Показывая поддельные удостоверения, они проводили проверку компании, выявляли нарушения и вымогали деньги. Если люди отказывались, то угрожали подкинуть наркотики», — рассказал один из собеседников издания.

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Комментарии (4)

german_5e4d02dc5a4f9
Вот почему мы не слышим историй, что немецкая мафия трясет немецких бинесменов где нить в турции, или французские бандиты кидают своих сограждан в марокок.
ivan5_5e4d10fe646f6
Живите честно
Ivan Ivanovich
«Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга»
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