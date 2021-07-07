На Бали раскрыли банду вымогателей из России. «Сотрудники Интерпола» терроризировали соотечественников

Гражданин России, который представлялся сотрудником Интерпола, был арестован по подозрению в вымогательстве на Бали. Об этом 7 июля сообщает издание Сoconuts со ссылкой на индонезийскую полицию.
По версии следствия, гражданин РФ путем вымогательства получил от жертвы сумму, эквивалентную 27,6 тысячи долларов, и 21 мотоцикл. «Сотрудник Интерпола» настаивал, что потерпевший ведет «незаконный бизнес». Жертва согласилась отдать «долг», однако 1 июля обратилась в полицию. Уголовный кодекс Индонезии предусматривает 4 года тюрьмы для вымогателя.
В полиции уверены, что задержанный россиянин действовал не один. РБК стало известно, что на острове одновременно задержали еще трех граждан РФ.
Проживающие на Бали соотечественники жаловались, что стали жертвами преступной группировки. «Показывая поддельные удостоверения, они проводили проверку компании, выявляли нарушения и вымогали деньги. Если люди отказывались, то угрожали подкинуть наркотики», — рассказал один из собеседников издания.