На Бали раскрыли банду вымогателей из России. «Сотрудники Интерпола» терроризировали соотечественников

Гражданин России, который представлялся сотрудником Интерпола, был арестован по подозрению в вымогательстве на Бали. Об этом 7 июля сообщает издание Сoconuts со ссылкой на индонезийскую полицию.



По версии следствия, гражданин РФ путем вымогательства получил от жертвы сумму, эквивалентную 27,6 тысячи долларов, и 21 мотоцикл. «Сотрудник Интерпола» настаивал, что потерпевший ведет «незаконный бизнес». Жертва согласилась отдать «долг», однако 1 июля обратилась в полицию. Уголовный кодекс Индонезии предусматривает 4 года тюрьмы для вымогателя.

