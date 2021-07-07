Льготы на землю и транспорт в Петербурге хотят предоставлять без заявок владельцев

В Петербурге предлагают установить беззаявительный порядок на предоставление льгот по транспортному и земельному налогу. Соответствующий законопроект 7 июля на заседании парламента города прошел первое чтение.

Как отмечают авторы, в петербургском законодательстве есть льготы по этим налогам, однако не прописан порядок и основания для их беззаявительного предоставления.

При этом на федеральном уровне, например, собственник при наличии нескольких объектов одного вида может самостоятельно выбрать тот, на который распространится льгота при уплате налога на имущество физлиц. В противном случае налоговый орган делает это самостоятельно в отношении собственности, с которой предстоит платить самый большой налог.