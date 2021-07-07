FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Льготы на землю и транспорт в Петербурге хотят предоставлять без заявок владельцев

В Петербурге предлагают установить беззаявительный порядок на предоставление льгот по транспортному и земельному налогу. Соответствующий законопроект 7 июля на заседании парламента города прошел первое чтение.

Как отмечают авторы, в петербургском законодательстве есть льготы по этим налогам, однако не прописан порядок и основания для их беззаявительного предоставления.

При этом на федеральном уровне, например, собственник при наличии нескольких объектов одного вида может самостоятельно выбрать тот, на который распространится льгота при уплате налога на имущество физлиц. В противном случае налоговый орган делает это самостоятельно в отношении собственности, с которой предстоит платить самый большой налог.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний