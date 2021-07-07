Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Сверхбольшая, в два десятка, семья Антиповых из Сиверского вот-вот должна была лететь под Гагры в Абхазию. Теперь не то что билеты, вообще всё сгорело. Полное обнуление огнём случилось ранним утром 5 июля, следующим днём корреспондент 47news позвонил в двушку в трёхэтажной панельке в деревне Куровицы. В ней экстренно разместились всем несовершеннолетним и взрослым гуртом.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Дверь открыл 54-летний глава семьи Игорь Борисович. Ощетиненный, в очках, в футболке и шортах. На просьбу поговорить глубоко вздохнул, но указал, мол, переходите через порог, у нас обед сейчас. Кухня рядом с коридором. В ней непонятное число детских голов, у каждого от тарелки ко рту голубком летают ложки-вилки. Слышны выразительные азартные звуки засасываемых длинных макаронин. Мамы, 49-летней Лии Михайловны, нет. Она уехала в Гатчину, в администрацию.



Идём с многодетным отцом в комнату для мальчиков. Там вплотную друг к другу двухъярусные кровати — экстренная помощь из местной воинской части. Те из ребят, кто окончательно расправились с макаронами, оккупируют полати. Их так и невозможно пересчитать.



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— Спасла нас Аня. Она на первом этаже спала. Увидела огонь за окном. Побежала к нам наверх, кричит: «Папа, что-то горит у дома». Выбегаю, а там не у дома, там уже стена от фундамента до крыши в сплошном огне. Ныряю обратно детей выводить. Кто-то отзывается, кто-то нет, двери выбиваю, пожарным звоню, документы ищу, некоторые так и сгорели, — без эмоций описал репортёру 47news события последнего утра в Сиверском Игорь Борисович. На уточняющую реплику о спокойном голосе погорелец ответил, мол, такое свойство его характера.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







На улице пересчитались. Отец и мать — здесь, тринадцать несовершеннолетних ребят — спаслись, взрослый 23-летний Коля — живой. Снова перекличка. Не хватает Жени. Он родной, на два года младше, брат Коли.

— Женя вообще тяжело у нас встаёт. Я помню, что тряс-будил его, кричал, что бежать надо, что пожар. Он отвечал, что сейчас, что подымается, а в итоге такое впечатление, что обратно заснул. В общем, понятно стало, что Женя там, внутри. А дом уже как большая свеча, ясно, что не спасти уже ничего. Тут Коля какую-то тряпку мокрую на лицо цепляет и в огонь за братом. Там всё уже рушится. Мне на плечо головешка какая-то упала, кожу пожгло. А в итоге Коля с Женей на плечах появляется, потом волочит его как-то, тряпку ему отдал. В итоге все живы, — описал спасение брата братом отец Игорь.

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Тут свое геройское слово решил взять следующий.

— А я к попугаям собирался бежать, они горели, — дал о себе знать школьник Рома.

— А я кота хотел спасти, он там с собаками по углам забились, — следом заявил его сосед по кровати.

Животные — это отдельная история семьи Антиповых. С ними жили штук пятнадцать «мамина отрада» коз, два кролика, енот Василиса, козёл по кличке Панк, два попугая — Жакон и Гучия, страус-эму по кличке Рафа. Длинношеюю экзотику выкупила Лия Михайловна из контактного зоопарка. Там птицу уже хотели пускать на мясо. Антиповы смогли удивить.

— У нас страус стал яйца нести. Они здоровые, размером — с голову, весят по килограмму. Вот если страус вдруг стал яйца нести, то значит хорошо ему у нас жилось? — спросил о Рафе у репортёра Игорь Борисович. У меня не было причин не согласиться.

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У попугаев тоже были свои особенности. Гучия был активным говоруном, а Жаком «болтал втихаря», то есть его было не раскрутить на фокусы и длинные фразы. Но в одном Жаком был педантичен. Каждый вечер он обязательно произносил фразу «спать». Ею он и попрощался с большим семейством под занавес 4 июля.



Из зверья удалось спасти мало кого. Несколько собак, кошку и козла Панка. С ним в квартире в панельке не поживёшь. На время животное отдали соседям. 47news заехал из Куровиц на пепелище в Сиверскую и посмотрел на Панка. Животное показала та самая семнадцатилетняя Аня, которая первая увидела огонь и побежала всех спасать.



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— У меня кровать — с одной стороны стенка, с другой окно. Чувствую, в нос дым бьёт, горло дерёт, голову резко к окну — там огонь... А козёл, он у нас за сараем жил, ему отдельное место устроили, сейчас такой сезон, ему коз надо огуливать. В итоге его удалось спасти, — рассказала 47news Аня. Она не знает, почему козёл получил такую неформальную кличку.



Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Как замечает Игорь, сгоревшая живность — главные слёзы его супруги. В том смысле, что в итоге — сами все живы, барахло накопить можно, а любимых тварей уже не вернёшь. Соседи Антиповых в Сиверской тоже скорбят об изжаренных в сарае животных.

— Я ведь только потом сообразила. Глухая стена их хлева на наш участок выходит. Надо просто было брать бензопилу и со своей стороны выпиливать дыру в этом ковчеге, чтобы они наружу, к нам выбегали, — клянёт себя сильным задним умом соседка Валентина. Её муж угодил в больницу. Когда начался пожар, то полез по лестнице на крышу своего дома со шлангом. Думал обливать всё водой до приезда пожарных, пока не занялось. В итоге свалился и пробил лёгкое.



Антиповы уверены, что с проводкой у них в доме было всё в порядке. При этом пожар начался с конкретного места — со стены, и начался капитально, а следовательно, придерживаются версии поджога. Но кому могли насолить, да в такой степени, чтобы человек решился спалить семью в двадцать человек, — не понимают. Претензий от соседей никогда не поступало. А с товарищами, которые считают, что многодетные семьи нахлебничают исключительно за счёт государства, пересекаться особо не приходилось.

Собственно, генеральная позиция Игоря Борисовича — не писать про них, как про неких неспособных ни к чему, которым нужна от всех помощь.

— Я знаю, как строить дом, и я могу его построить. Единственное, что нам нужно, это земля, 15 соток, на которых мы могли бы по-новому встать. Именно землю нам не поднять. Глава администрации Сиверского Румянцев был у нас, когда ещё всё полыхало. Вечером у нас уже была квартира из резервного фонда, одежда, бельё, посуда, еду несут. Её много. Я в одних шортах выбежал, майка на мне — я не знаю, откуда она. Спасибо людям. Но главное — нужна земля под новый дом. А я его построю, хоть в кредиты уйду, — многодетный Игорь был категоричен и скромен в желаниях.

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Пока земли Антиповым не положено. Лия Михайловна вернулась из Гатчинской районной администрации с отказом. Там ей сказали, что официально их нельзя считать малоимущими. Понимают, что на восьми погоревших сотках отстраиваться семье некуда, но больших участков в районе нет. Что до главного, то супруга солидарна с мужем.

— Нужна земля. Будет — отстроимся. У меня муж и старшие сыновья. У нас ведь дети и особенные в том числе. Им только за городом и можно жить. Девочка 15 лет, она пять и семь сложить не может. Да, не может, да, отклонения по психоневрологии. Но она любит животных и работает на ферме. Успела переговорить с нашим детским омбудсменом Литвиновой, она сказала, раз не выходит, то будем выходить на Дрозденко, — рассказала 47news вернувшаяся из Гатчины Лия Антипова.

В биографии семьи Антиповых всего 22 ребёнка. Большинство приёмные, у каждого своя история. В посёлок Сиверский переехали в начале 90-х из Гатчины. Поменяли городскую трёхкомнатную на одноэтажный дом летнего типа 6 на 9 квадратов. Многодетный путь начали со своего в петербургском роддоме в 1991 году.

Девятнадцатилетняя Лия рожала и слышала, как по-особенному кричат груднички-отказники наркоманок. Решила, что «будет возможность, кого-нибудь удочерю или усыновлю». Возможность наступила, когда было уже двое своих. Дальше детские дома и центры школы приёмных родителей. Несколько лет Антиповы прожили в городке приёмных семей «Надежда» под Учхозом. Это проект миллиардера Геннадия Тимченко. В итоге решили вернуться в Сиверский. «Надежда» не предусматривала получения детьми в будущем собственного жилья. К приёмным из детдомов добавилась четверка детей умершей от рака родственницы. Дом рос вместе с семьей. Надстроили второй этаж. Получилось три спальни внизу, семь наверху, итого 240 квадратов. К лету практически завершили ремонт. Обустроили тёплые полы, а к стене прикрутили здоровый телевизор. Всё сгорело вместе со страусом и попугаями.

Александр Калинин,

47news

P. S.: По словам главы администрации района Людмилы Нещадим, своё право на получение земельного участка семья уже исчерпала. Под параметры малоимущих она тоже не попадает.

— Но это не значит, что мы не будем помогать. У них было всего восемь соток. Конечно, нужен участок побольше, у них ведь подсобное хозяйство. Будем искать альтернативные варианты, но с соблюдением процедуры. Найдём землю, объявим конкурс, на него заявится семья. Уже сейчас налажена помощь продуктами и вещами, — рассказала 47news Нещадим.

