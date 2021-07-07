Бывший рефери Юнас Эрикссон обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров. Об этом он написал 7 июля в своем инстаграме.



«Прошло пять лет с момента, как я судил полуфинал Евро между Португалией и Уэльсом. Хотя я был счастлив и горд, что работал на этой игре, потом мы с коллегами испытали разочарование, ведь нам не дали судить финал. Меня часто спрашивают: «Как выбирают судей на решающие матчи? По достижениям? Выбирают среди тех, кто меньше всего ошибался? Кто на самом деле дает им оценку?» Правда в том, что всё очень мрачно. Грязный, пропитанный политикой и ложью мир, в котором играют роль дружба, коррупция, верность и национальность. Те, кого ставят на финал, не становятся лучшими судьями турнира автоматически. Этот гнилой мир далек от хорошей культуры, я чертовски счастлив, что перестал судить три года назад», — написал Эрикссон.