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Экс-судья УЕФА обвинил организацию в коррупции при назначении рефери на решающие матчи турниров

Бывший рефери Юнас Эрикссон обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров. Об этом он написал 7 июля в своем инстаграме.

«Прошло пять лет с момента, как я судил полуфинал Евро между Португалией и Уэльсом. Хотя я был счастлив и горд, что работал на этой игре, потом мы с коллегами испытали разочарование, ведь нам не дали судить финал. Меня часто спрашивают: «Как выбирают судей на решающие матчи? По достижениям? Выбирают среди тех, кто меньше всего ошибался? Кто на самом деле дает им оценку?» Правда в том, что всё очень мрачно. Грязный, пропитанный политикой и ложью мир, в котором играют роль дружба, коррупция, верность и национальность. Те, кого ставят на финал, не становятся лучшими судьями турнира автоматически. Этот гнилой мир далек от хорошей культуры, я чертовски счастлив, что перестал судить три года назад», — написал Эрикссон.

Юнас Эрикссон — шведский бывший судья. Работал футбольным арбитром с 1992 по 2018 год. В 2018-м объявил о завершении судейской карьеры. По собственному признанию, он пошел на этот шаг из-за кумовства и непрозрачности при выборе судей.

Имеет прозвище Миллионер. Дело в том, что до 2011 года Эрикссон, помимо работы футбольным судьей, был совладельцем компании по продаже прав на спортивные трансляции. В 2011 году компанию продали французскому холдингу Groupe Lagardère за 75 млн евро, 15 % этой суммы, то есть 11,25 млн, достались Эрикссону.

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