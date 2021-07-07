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Васильевский остров наращивает норматив по зелени. Депутаты дали добро на 10 «квадратов»

На одного василеостровца теперь должно приходиться 10 квадратных метров зелени

Минимальная обеспеченность зелеными насаждениями Василеостровского района поднимется с 6 до 10 квадратных метров на каждого жителя. Заксобрание приняло соответствующую инициативу в первом чтении 7 июля, трансляция ведется на сайте Мариинского дворца.

За высказались 38 депутатов, против — один.

По словам автора законопроекта, депутата Алексея Ковалева, который сослался на неофициальные данные, рост норматива приведет к «разряжению новой застройки» примерно в полтора раза. При этом депутат пересказал ответ комитета по градостроительству и архитектуре, который сообщил, что инициатива не повлияет на объемы строительства на острове.

Депутат Александр Рассудов отметил, что найти на острове территории, которые можно озеленить, непросто. Вся новая земля намывная и находится в частной собственности.

Активные островитяне неоднократно требовали установить мораторий на застройку из-за нехватки инфраструктуры. В том числе и зеленых зон.

Согласно нормативам минимального озеленения, для Васильевского острова, Центрального, Петроградского, Адмиралтейского и Колпинского районов на каждого жителя должно приходиться не менее 6 квадратных метров зелени. Для Выборгского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского и Фрунзенского районов — 12 квадратных метров на человека. Для Кронштадтского, Курортного, Петродворцового и Пушкинского районов — 18 квадратных метров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Депутат Александр Рассудов отметил, что найти на острове территории, которые можно озеленить, непросто. Вся новая земля намывная и находится в частной собственности.

думаю, озеленить можно любую территорию, всё в руках депутатов ....
AP-SPb
Непонятно только почему исключительно для ВО подняли? А Центральный, Адмиралтейский, Петроградка???
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