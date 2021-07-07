Петербург обошел Москву в летальной коронавирусной статистике. Общее количество смертей в России превысило 140 тысяч

Летальная статистика по стране незначительно падает — накануне было зафиксировано рекордные 737 смертей. В Петербурге же вновь рост: 107 умерших за 24 часа против 99 накануне. Северная столица обошла Москву по этому показателю — там 104 смерти.



За весь период пандемии в стране от коронавируса умер 140 041 человек.

