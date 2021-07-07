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Петербург обошел Москву в летальной коронавирусной статистике. Общее количество смертей в России превысило 140 тысяч

В России от коронавируса умерли более 140 тысяч человек

За последние сутки в России от коронавируса скончались 725 человек. Об этом 7 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Летальная статистика по стране незначительно падает — накануне было зафиксировано рекордные 737 смертей. В Петербурге же вновь рост: 107 умерших за 24 часа против 99 накануне. Северная столица обошла Москву по этому показателю — там 104 смерти.

За весь период пандемии в стране от коронавируса умер 140 041 человек.

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Комментарии (16)

hedgehog_
ну ведь же всем известно, что обколотые не болеют
ну если болеют то не серьезно
ну если серьезно то не помирают
ну если помирают, то такова воля божья
michailPotapov
ахренеть 0.1% за 1.5 года чумы 21 века
налогоплательщики одобряэ заботу о здоровье
Spora
Сколько ещё нужно смертей и заражённых в сутки, чтобы до правительства, наконец дошло, что нельзя пускать непривитых ни в транспорт, ни в магазины, ни на работу!?
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