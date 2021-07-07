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Депутаты разрешили Смольному увеличивать резервный фонд

Правительство Петербурга сможет по своему усмотрению увеличивать резервный фонд города. Соответствующую инициативу Заксобрание города приняло 7 июля в третьем чтении, документ ушел на подписание губернатору.

Нововведение корректирует закон о бюджетном процессе, а именно — снимает ограничение объема резервного фонда в размере 3 % от расходов бюджета. Кроме того, Смольный сможет до начала 2022 года увеличивать фонд без обсуждения с законодательной ветвью власти.

В июне вице-губернатор Эдуард Батанов заявлял, что в фонде осталось менее 8 млрд рублей из 20,3 млрд, и этих средств, остатки которых планируется потратить на борьбу с коронавирусом, не хватит до октября текущего года.

© Фонтанка.Ру

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