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На севере Петербурга на час встало движение трамваев из-за поломки двух вагонов. Посмотрите, как их чинят у метро «Удельная»

Видео: у станции «Удельная» в Петербурге чинят сломавшиеся вагоны трамвая, из-за которых в час пик вставало движение

Два вагона сломали токоприемник трамвая в 7:20 утра на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса» 7 июля, из-за поломки с 7:20 до 8:30 было ограничено движение на этом участке. Трамваи маршрутов 20, 21 и 40 объезжали участок через 1-й и 2-й Муринские проспекты.

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Аварийные службы ГЭТа отбуксировали неисправные вагоны к кольцу у станции «Удельная». Там их осмотрят и примут дальнейшее решение либо о починке на месте, либо о транспортировке в парк.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Фотокорреспондент «Фонтанки» сообщает, что на месте работают три аварийных машины ГЭТ, трамвай-буксир протаскивал вереницу из трамваев маршрута номер 40 и номер 20.

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Комментарии (4)

***_555
Это старое позорище пора в металлолом давно. Хорошо, что ПТМЗ сдох.
266142325
ававыавыавы
263836471
А тот же ГЭТ выпустил на линию исправный трамвай? Что он сломался сразу с утра-то?
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