На севере Петербурга на час встало движение трамваев из-за поломки двух вагонов. Посмотрите, как их чинят у метро «Удельная»

Видео: у станции «Удельная» в Петербурге чинят сломавшиеся вагоны трамвая, из-за которых в час пик вставало движение