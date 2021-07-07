Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса» 7 июля, из-за поломки с 7:20 до 8:30 было ограничено движение на этом участке. Трамваи маршрутов 20, 21 и 40 объезжали участок через 1-й и 2-й Муринские проспекты.
Аварийные службы ГЭТа отбуксировали неисправные вагоны к кольцу у станции «Удельная». Там их осмотрят и примут дальнейшее решение либо о починке на месте, либо о транспортировке в парк.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фотокорреспондент «Фонтанки» сообщает, что на месте работают три аварийных машины ГЭТ, трамвай-буксир протаскивал вереницу из трамваев маршрута номер 40 и номер 20.