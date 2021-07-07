В Венесуэле одобрили и ждут «ЭпиВакКорону» от Роспотребнадзора

Партию вакцины для исследований Венесуэла получила в конце марта. Соглашение о поставке препарата было заключено в Петербурге на ПМЭФ в начале июня.

Национальный институт гигиены Венесуэлы 7 июля заявил, что вакцина производства центра «Вектор» Роспотребнадзора безопасна, качественна и «будет иметь хороший эффект». «Только ждем начала поставок», — рассказала РИА Новости глава управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александра Эрнандес.

Санитарное разрешение выдали власти Венесуэлы производителям вакцины «ЭпиВакКорона». Ей практически невозможно привиться в России, к эффективности много вопросов.

В самой Северной столице, да и в Москве, привиться чем-то кроме «Спутника» невозможно. Запасы «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» иссякли, даты новых поставок не называются. И если на «КовиВак» спрос высокий, то «ЭпиВакКорона» вызывает вопросы. Ряд СМИ со ссылкой на привитых этой вакциной сообщал, что иммунный ответ на нее не вырабатывается вовсе.

«Вектор» в начале июля зарегистрировал товарный знак для нового поколения своей вакцины («ЭпиВакКорона-Н») — AURORA-CoV. Пока она проходит испытания.