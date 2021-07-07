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В Венесуэле одобрили и ждут «ЭпиВакКорону» от Роспотребнадзора

Санитарное разрешение выдали власти Венесуэлы производителям вакцины «ЭпиВакКорона». Ей практически невозможно привиться в России, к эффективности много вопросов.

Национальный институт гигиены Венесуэлы 7 июля заявил, что вакцина производства центра «Вектор» Роспотребнадзора безопасна, качественна и «будет иметь хороший эффект». «Только ждем начала поставок», — рассказала РИА Новости глава управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александра Эрнандес.

Партию вакцины для исследований Венесуэла получила в конце марта. Соглашение о поставке препарата было заключено в Петербурге на ПМЭФ в начале июня.

В самой Северной столице, да и в Москве, привиться чем-то кроме «Спутника» невозможно. Запасы «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» иссякли, даты новых поставок не называются. И если на «КовиВак» спрос высокий, то «ЭпиВакКорона» вызывает вопросы. Ряд СМИ со ссылкой на привитых этой вакциной сообщал, что иммунный ответ на нее не вырабатывается вовсе.

«Вектор» в начале июля зарегистрировал товарный знак для нового поколения своей вакцины («ЭпиВакКорона-Н») — AURORA-CoV. Пока она проходит испытания.

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Комментарии (4)

Cashmare
ну и сколько забашляла эпикфэйлкорова, чтобы хоть куда-нибудь пристроить свой нектар?
Guest1234
Интересно, на каком основании они решили, что "вакцина производства центра «Вектор» Роспотребнадзора безопасна, качественна и «будет иметь хороший эффект». "
Не в конверте им эту информацию привезли?
Alex000
Ну всё, это победа.
Признанный мировой лидер одобряет.
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