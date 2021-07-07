На Камчатке искать тела погибших при крушении самолёта будут водолазы, мешает отлив

Тела девяти пассажиров рейса Ан-26 на Камчатке найдены к 7 июля. Работы продолжаются в срочном порядке из-за отлива.

О найденных телах сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Опознать их пока не удалось, не исключается необходимость генетической экспертизы. Из 28 человек пока обнаружили девять, остальных ищут в море. К поискам привлекают водолазов, так как в море отлив и погибших может отнести еще дальше от берега. Вертолёты тоже задействованы. Тела отвезут в Палану.

Самолет разбился накануне за 3 километра до посадки в Палане. Борт разбился о скалу и частично обрушился в море. Вероятной причиной трагедии стала плохая погода и боковой ветер. На борту было 22 пассажира, преимущественно жители Паланы, в том числе глава поселка. Погибли двое детей.