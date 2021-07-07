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В Минпромторге пообещали стабильные цены на продукты, но прогноз недолговечен

В ближайший месяц цены в российских магазинах вырасти не должны. Уверенность в успешных действиях собственного ведомства выразил министр промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, угроз для колебания цен на рынке в ближайший месяц нет и объясняется это просто — нет их и на мировом рынке. «Добавлю: для того чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры. Например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование и так далее», — цитирует его ТАСС со ссылкой на «Известия».

Министр считает, что цены на продукты стабильны: «Нам удалось этого добиться — сдержать их». Евтухов вспомнил про дорогой борщевой набор, но отметил, что урожай уже пошел и скоро он должен подешеветь.

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