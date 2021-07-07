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Бывший тренер «Зенита» вывел сборную Италии в финал Евро-2020

Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

Победой сборной Италии завершился полуфинал чемпионата Европы по футболу против Испании. Встреча проходила в Лондоне 6 июля.

Основное время завершилось вничью 1:1. Первый гол забил за Италию Федерико Кьеза на 60-й минуте. Испанец Альваро Мората сравнял на 80-й. Оба экстратайма также не принесли забитых мячей.

В итоге в серии пенальти сильнее оказалась Италия. В финале итальянцы встретятся с победителем пары Англия — Дания, который пройдёт 7 июля также в Лондоне.

Напомним, что сборной Италии руководит Роберто Манчини, в прошлом возглавлявший петербургский «Зенит».

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