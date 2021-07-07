Основное время завершилось вничью 1:1. Первый гол забил за Италию Федерико Кьеза на 60-й минуте. Испанец Альваро Мората сравнял на 80-й. Оба экстратайма также не принесли забитых мячей.



В итоге в серии пенальти сильнее оказалась Италия. В финале итальянцы встретятся с победителем пары Англия — Дания, который пройдёт 7 июля также в Лондоне.