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Китайская полиция распродаёт «бракованных» служебных собак. Они выглядят и ведут себя как хиппи

В Китае распродают полицейских собак из-за излишнего дружелюбия

Более полусотни собак, не прошедших отбор для работы в полиции, выставили на продажу в городе Шэньян, расположенном на северо-востоке Китая. Как сообщает издание Vice, они оказались слишком дружелюбными и длинноволосыми для несения службы.

Профнепригодность четырёхлапых выпускников полицейской академии для собак установили в ходе итогового экзамена. Во время тестирования одни вели себя слишком робко, другие были чересчур дружелюбны или дурачились. Некоторые не подошли из-за чрезмерно длинной шерсти и слабых лап.

Среди тех, кто не прошёл отбор, немецкие, бельгийские и голландские овчарки, а также спаниели и их гибриды. Стартовая цена за каждую собаку — 31 доллар. Каждую из них сняли на видео, и только ознакомившись с ними, потенциальные покупатели могут прийти на торги. Участник должен в письменном виде пообещать, что будет заботиться о своём питомце, не перепродаст его и не отдаст другим людям.

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