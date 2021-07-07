Китайская полиция распродаёт «бракованных» служебных собак. Они выглядят и ведут себя как хиппи

Более полусотни собак, не прошедших отбор для работы в полиции, выставили на продажу в городе Шэньян, расположенном на северо-востоке Китая. Как сообщает издание Vice, они оказались слишком дружелюбными и длинноволосыми для несения службы.
Профнепригодность четырёхлапых выпускников полицейской академии для собак установили в ходе итогового экзамена. Во время тестирования одни вели себя слишком робко, другие были чересчур дружелюбны или дурачились. Некоторые не подошли из-за чрезмерно длинной шерсти и слабых лап.
Среди тех, кто не прошёл отбор, немецкие, бельгийские и голландские овчарки, а также спаниели и их гибриды. Стартовая цена за каждую собаку — 31 доллар. Каждую из них сняли на видео, и только ознакомившись с ними, потенциальные покупатели могут прийти на торги. Участник должен в письменном виде пообещать, что будет заботиться о своём питомце, не перепродаст его и не отдаст другим людям.