Китай запустил систему распознавания лиц для слежки за детьми-геймерами

В Китае запущена система «Полуночный патруль», которая должна прекратить игры детей по ночам в компьютерные игры. Об этом 6 июля пишет Tjournal со ссылкой на сообщение компании-разработчика Tencent.



Система получает данные из центральной системы общественной безопасности Китая. Она позволяет выявлять и контролировать несовершеннолетних геймеров, которые играют по ночам. Теперь для того, чтобы поиграть с 22.00 до 8.00, придется сканировать лицо и входить в сеть под настоящим именем. Тот, кто откажется от проверки и сканирования, будет считаться несовершеннолетним — играть ему не позволят.

