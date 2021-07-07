Китай запустил систему распознавания лиц для слежки за детьми-геймерами

В Китае запущена система «Полуночный патруль», которая должна прекратить игры детей по ночам в компьютерные игры. Об этом 6 июля пишет Tjournal со ссылкой на сообщение компании-разработчика Tencent.
Система получает данные из центральной системы общественной безопасности Китая. Она позволяет выявлять и контролировать несовершеннолетних геймеров, которые играют по ночам. Теперь для того, чтобы поиграть с 22.00 до 8.00, придется сканировать лицо и входить в сеть под настоящим именем. Тот, кто откажется от проверки и сканирования, будет считаться несовершеннолетним — играть ему не позволят.
Изначально система будет работать с 60 самыми популярными играми в Китае — в том числе, с многопользовательской MOBA-стратегией Honor of Kings и «королевской битвой» Game for Peace — аналог PUBG в стране. В будущем ее планируют подключить к большинству игр.
Отметим, Китай в последние несколько лет всерьез занялся борьбой с игровой зависимостью среди несовершеннолетних. В 2019 году регистрацию под реальными именами сделали обязательной в большинстве популярных игр и запретили несовершеннолетним играть с 22.00 до 8.00. Однако геймеры начали успешно обходить все ограничения, после чего и возникла идея «Полуночного патруля».