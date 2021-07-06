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Авария с тремя машинами собрала двухкилометровую пробку на КАД в Петербурге. Есть пострадавший

На петербургской кольцевой массовое ДТП собрало двухкилометровую пробку

ДТП на 41-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге привело к двухкилометровой пробке вечером 6 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Информация об аварии поступила около десяти вечера. По предварительным данным, на участке дороги произошло столкновение трёх автомобилей. В результате пострадал один человек.

По состоянию на 23:00 заняты 1 и 2 полосы, из-за чего образовался транспортный затор, длина которого составляет 2 километра.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Видео с места аварии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» публикуют очевидцы. Судя по кадрам, от одной из машин осталась груда железа. По словам свидетельницы происшествия Ксении, с которой удалось поговорить «Фонтанке», столкновение автомобилей могли спровоцировать погодные условия, а именно — яркое солнце.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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