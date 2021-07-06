Информация об аварии поступила около десяти вечера. По предварительным данным, на участке дороги произошло столкновение трёх автомобилей. В результате пострадал один человек.



По состоянию на 23:00 заняты 1 и 2 полосы, из-за чего образовался транспортный затор, длина которого составляет 2 километра.