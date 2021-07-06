Информация об аварии поступила около десяти вечера. По предварительным данным, на участке дороги произошло столкновение трёх автомобилей. В результате пострадал один человек.
По состоянию на 23:00 заняты 1 и 2 полосы, из-за чего образовался транспортный затор, длина которого составляет 2 километра.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Видео с места аварии в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» публикуют очевидцы. Судя по кадрам, от одной из машин осталась груда железа. По словам свидетельницы происшествия Ксении, с которой удалось поговорить «Фонтанке», столкновение автомобилей могли спровоцировать погодные условия, а именно — яркое солнце.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com