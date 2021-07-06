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Суд не стал изолировать от общества 18-летнего петербуржца, который ради кофе и энергетика взял на разбой подростка

Петербуржец, всего год носящий гордое звание «совершеннолетний», стал обвиняемым в уголовном деле. Пока его ровесники озадачены учёбой и работой, он занят разработкой плана похищения энергетика и кофе из продуктового магазина, считают следователи. Несмотря на их доводы, суд решил, что его изоляция от общества преждевременна и продемонстрировал мягкий подход.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, героя этой заметки зовут Даниил. Ему 18 лет, живёт с бабушкой. Имеет неоконченное среднее образование. Официально он нигде не трудоустроен.

По версии следствия, два дня назад его посетила мысль совершить разбой в продуктовом магазине на проспекте Энгельса. Идти на дело одному не хотелось, поэтому он решил привлечь 16-летнего знакомого. Чтобы тот согласился на задуманное предприятие, совершеннолетний разбойник применил угрозы, считают следователи. Судя по всему, это сработало — мальчик не смог отказать взрослому приятелю.

Разработав план и распределив роли, Даниил и его юный сообщник отправились в торговую точку. Магазинная выручка их интересовала мало, поэтому решили сосредоточиться на товаре.

Когда они попытались вынести 12 банок энергетика и столько же банок кофе на полторы тысячи рублей, их решил остановить очевидец. Последний получил кулаком по голове, удары также пришлись в рёбра. Следователи полагают, что тут 18-летний Даниил проявил самостоятельность — бил один, не привлекая подростка.

После этого парочка скрылась из магазина. Однако их задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело о разбое. Старшему из задержанных также предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте, указывая, что ранее он нарушил установленную другим судом меру пресечения, обвиняется в тяжких преступлениях, может оказывать воздействие на младшего товарища, не учится и не работает. Однако судья решил, что достаточно подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Благодаря этому щедрому жесту 19-летие Даниил встретит на свободе. Вину он уже признал.

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Комментарии (2)

hal9000
я в его года сам себе магнитофон купил и мотоцикл..правда батя потом пока меня небыло мотоцикл продал и сказал чтоб больше я этот хлам не видел..из за мотоцикла потом я очень рассержен на него был..
igoruha
Ему дали возможность совершить ещё одно или несколько преступлений.
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