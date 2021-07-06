Первые 11 детей привили от коронавируса в Москве

Первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве. Об этом 6 июля сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в эфире телеканала «Россия 24».



Вакцинация проходила в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой, которую возглавляет Османов.



«Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе [детской городской клинической] больницы [им. Башляевой] 50 человек будут привиты», — заявил Османов (цитата по ТАСС).

