FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +30
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
10
Печать

Первые 11 детей привили от коронавируса в Москве

Первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве. Об этом 6 июля сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в эфире телеканала «Россия 24».

Вакцинация проходила в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой, которую возглавляет Османов.

«Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе [детской городской клинической] больницы [им. Башляевой] 50 человек будут привиты», — заявил Османов (цитата по ТАСС).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

265895551
Надеюсь, к осени пройдут испытания и наконец-то начнут прививать детей. Лучше всего, если прививка войдёт в национальный календарь и станет обязательной для средних и старших школьников.
264940801
По телку сказали - только доза меньше
Spora
почему этого не было сделано раньше? Дети давно должны были быть привиты, а они только сейчас исследования начали!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний