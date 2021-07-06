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«Мега Дыбенко» пошла на эвакуацию

В торгово-развлекательном центре «Мега Дыбенко» под Петербургом вечером 6 июля объявили эвакуацию. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

По их словам, около 20.30 через громкоговорители прозвучала просьба покинуть здание. Об этом также сообщают очевидцы в соцсетях. О причинах эвакуации не говорится.

Отметим, в минувшее воскресенье, 4 июля, «Мегу Дыбенко» тоже эвакуировали — правда, пораньше — около четырех часов вечера. Причину тогда так и не назвали, только сообщили, что освобождать здание пришлось из-за требования полиции, которая получила информацию «об угрозе». Судя по всему, речь шла о ложном минировании ТРЦ.

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