Как пишет пресс-служба ведомства, в восемь вечера поступила информация о пожаре на Дачном проспекте, дом 8, корпус 1. В девятиэтажке горела трёхкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 20:56.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
По предварительной информации «Фонтанки», медицинская помощь понадобилась мужчине, который упал с высоты пятого этажа. Жильцов дома эвакуировали на улицу.
Фотографии и видеозаписи с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, горело на пятом этаже.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com