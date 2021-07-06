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Во время пожара на юго-западе Петербурга мужчина упал с высоты пятого этажа

Пожарные справились с возгоранием в Кировском районе Петербурга. Об этом 6 июля сообщает городское управление МЧС. По данным «Фонтанки», медицинская помощь понадобилась как минимум одному человеку.

Как пишет пресс-служба ведомства, в восемь вечера поступила информация о пожаре на Дачном проспекте, дом 8, корпус 1. В девятиэтажке горела трёхкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 20:56.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По предварительной информации «Фонтанки», медицинская помощь понадобилась мужчине, который упал с высоты пятого этажа. Жильцов дома эвакуировали на улицу.

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Фотографии и видеозаписи с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, горело на пятом этаже.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (1)

Савва Морозов
надо мокрую тряпку на голову и - в дверь, а не окна открывать.
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