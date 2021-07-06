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Петербуржец поднял руку на «королевское» освещение «Беговой». В осколки превратился плафон светильника за 85 тысяч рублей

Мужчина разбил плафон светодиодного светильника на станции «Беговая». По предварительной информации, он мог сделать это из хулиганских побуждений. Его уже задержали. Об этом 6 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Представитель городской подземки также добавил, что из-за случившегося был остановлен один из эскалаторов. Сотрудники запустили соседний, чтобы пассажиры могли воспользоваться станцией метро.

О «королевском» освещении в петербургском метрополитене ранее писала «Фонтанка». Светодиодные светильники премиум-класса в виде стальных факелов, один из которых пострадал на «Беговой», обошлись городской подземке в 85 тысяч рублей за штуку. Поставщиком выступало ООО «Кандела». О том, в чём кроется успех этой компании, читайте в нашем материале.

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Комментарии (6)

Хауаю
— Прошу приобщить к делу... И ещё одна справка. По поводу стоимости люстры. У меня есть заключение эксперта. Эта люстра не венецианского стекла, как утверждает потерпевший. Она изготовлена в Воронеже артелью имени Клары Цеткин и продаётся по розничной цене тридцать семь рублей сорок шесть копеек.(с) Мимино.
262224921
Проверить бы законность закупочной процедуры.Как светильник может стоить 85 тысяч.Почему чиновники вместо доплаты пенсионерам продолжают тронжирить такие денежные средства на какие-то побрякушки?Смольный, у вас что коммуналки все расселены, чтобы тратить такие деньги на черт знает что?
Karl_Ivanovich
Надо с любого вандала взыскивать максимальную рыночную стоимость уничтоженного имущества.
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