Петербуржец поднял руку на «королевское» освещение «Беговой». В осколки превратился плафон светильника за 85 тысяч рублей

Мужчина разбил плафон светодиодного светильника на станции «Беговая». По предварительной информации, он мог сделать это из хулиганских побуждений. Его уже задержали. Об этом 6 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.



Представитель городской подземки также добавил, что из-за случившегося был остановлен один из эскалаторов. Сотрудники запустили соседний, чтобы пассажиры могли воспользоваться станцией метро.

О «королевском» освещении в петербургском метрополитене ранее писала «Фонтанка». Светодиодные светильники премиум-класса в виде стальных факелов, один из которых пострадал на «Беговой», обошлись городской подземке в 85 тысяч рублей за штуку. Поставщиком выступало ООО «Кандела». О том, в чём кроется успех этой компании, читайте в нашем материале.