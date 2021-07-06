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44-летний профессор РАН Олег Балановский погиб, спасая тонущих детей

В Институте общей генетики имени Вавилова сообщили о гибели профессора Балановского

Российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова РАН Олег Балановский трагически погиб в возрасте 44 лет. Он спасал тонущих в реке детей, а сам выплыть не сумел. О гибели Балановского 6 июля сообщает официальный сайт ИОГЕН.

Фото: Официальный сайт ИОГЕН
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Подробностями трагедии в Facebook поделилась коллега Балановского, заведующая лабораторией анализа генома ИОГЕН РАН Светлана Боринская.

«Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке. Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря. Трудно поверить», — написала она.

Уточняется, что ЧП произошло в Костромской области.

Доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский родился в 1977 году. Учёный широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой, отмечается в некрологе на сайте ИОГЕН. Балановский был автором свыше 80 научных статей, в том числе опубликованных в престижных международных изданиях Science и Nature.

Фото: Официальный сайт ИОГЕН

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Комментарии (12)

265015571
Мужчина !!!!
rybalka
Очень жаль человека, светлая ему память!

Но, Фонтанка!!! Что это за "профессор РАН", откуда вы такие грамотеи берётесь.....
VF812
кто-нибудь мне расскажет, как это детей спасти и не выплыть?
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