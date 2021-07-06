Власти Франции опасаются новой вспышки коронавируса. Беспокойство вызывает новый штамм «эпсилон»

Во Франции готовятся к росту заболеваемости на фоне распространения «дельта» и появления более устойчивого к вакцинам «эпсилона».

«Опасения по поводу вариантов COVID-19 велики в Елисейском дворце, и близкий соратник президента республики опасается вспышки случаев, которые могут «достичь от 15 до 20 тысяч случаев в день, начиная со следующей недели». По состоянию на 5 июля эта цифра упала до 2300 ежедневных случаев», — пишет 6 июля BFMTV.

Помимо варианта «дельта» беспокойство вызывает другая мутация — эпсилон — «американский вариант, который, кажется, способен частично обходить иммунитет, будь он естественно приобретённый или после вакцинации». Впервые он был выявлен в марте, и в ходе лабораторных испытаний ученые обнаружили снижение нейтрализующей способности сыворотки крови людей, вакцинированных вакцинами на основе матричной РНК, в 2–3,5 раза по сравнению с исходным штаммом 2020 года. Но его распространение ограничено.