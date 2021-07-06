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Власти Франции опасаются новой вспышки коронавируса. Беспокойство вызывает новый штамм «эпсилон»

Елисейский дворец обеспокоен штаммами «дельта» и «эпсилон»

Во Франции готовятся к росту заболеваемости на фоне распространения «дельта» и появления более устойчивого к вакцинам «эпсилона».

«Опасения по поводу вариантов COVID-19 велики в Елисейском дворце, и близкий соратник президента республики опасается вспышки случаев, которые могут «достичь от 15 до 20 тысяч случаев в день, начиная со следующей недели». По состоянию на 5 июля эта цифра упала до 2300 ежедневных случаев», — пишет 6 июля BFMTV.

Помимо варианта «дельта» беспокойство вызывает другая мутация — эпсилон — «американский вариант, который, кажется, способен частично обходить иммунитет, будь он естественно приобретённый или после вакцинации». Впервые он был выявлен в марте, и в ходе лабораторных испытаний ученые обнаружили снижение нейтрализующей способности сыворотки крови людей, вакцинированных вакцинами на основе матричной РНК, в 2–3,5 раза по сравнению с исходным штаммом 2020 года. Но его распространение ограничено.

Телеканал не исключает, что страну ждут новые ограничения и более широкая обязательная вакцинация.

Накануне представитель правительства страны Габриэль Атталь заявил, что распространение штамма COVID-19 «дельта» во Франции грозит вылиться к концу июля в четвертую волну пандемии в этой стране.

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Комментарии (3)

261933551
"Это власти делают доход производителям масок"
"Они уже не знают, что придумать, чтобы прижать людей"
"В метро коронавирус не передаётся?"

А, это про Францию. Значит всё правильно
SERGEY111
У греков буковок похоже на всех хватит .
тов
Вот выдумщики.
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