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Время не лечит. Россияне стали хуже относиться к продовольственному эмбарго, в Петербурге это каждый второй

Несмотря на обещанное импортозамещение, россияне скучают по санкционным продуктам. К продовольственному эмбарго, введённого Россией в ответ на санкции ЕС в 2014 году, граждане РФ стали относиться хуже, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Как пишет 6 июля РБК со ссылкой на исследование «Специфика восприятия жителями России отечественных и импортных продуктов питания на фоне экономических санкций», более трети россиян не одобряют введенные Россией контрсанкции на ввоз ряда импортных продуктов. Для сравнения, в 2014 году эмбарго считали неправильным 9%, через год таковых было уже 20%. Если семь лет назад к контрсанкциям, бьющим по холодильнику россиян, положительно отнеслись 84% респондентов, то в последующие годы их становилось всё меньше: 73% в 2015-м и 57% — в 2021-м.

Наибольшая доля недовольных живёт в Москве и Петербурге — продуктовое эмбарго не одобряет каждый второй. В остальных городах доля недовольных составляет около 36%, в сельской местности — 30%.

Отношение к запрету на ввоз испанского хамона, французских сыров, польских яблок и других продуктов растительного и животного происхождения кореллирует с возрастом респондентов: среди молодых негативно оценивающих эмбарго — почти половина. Среди людей в возрасте 18–24 года их 45%, в группе 35–44 года — 25%, а среди людей старше 60 лет — 17%.

При этом доля тех, кто считает, что санкции, наложенные на РФ другими государствами, отразились на России положительно, выросла: семь лет назад так считали 18%, теперь — уже 31%.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 40 российских регионов.

Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

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