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На месте завода «Вагонмаш» появится школа с «промышленным» оформлением

В Московском районе на улице Глеба Успенского появится новая школа на 825 учеников. В память об истории места, где раньше располагался вагоностроительный завод «Вагонмаш», в оформлении здания школы воссоздадут элементы фасадов цехов. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено.

Как сообщают в Группе «Эталон», в школе оборудованы учебные классы, кабинеты трудового обучения, классы пения и музыки, студия хореографии. В школе также будут два спортивных зала, два бассейна, обеденный зал на 425 мест, пищеблок, актовый зал с эстрадой и библиотечно-информационный центр. Здание оснащено подъемными устройствами и лифтами для доступа детей с ограниченными возможностями.

В школе на территории ЖК «Московские ворота» также оборудуют спортивно-оздоровительные площадки: поле для игры в футбол, волейбольно-баскетбольную площадку, площадки для игры в теннис, гимнастики, для прыжков в высоту, беговую дорожку.

Для безопасности учащихся контрольно-пропускные пункты охраны расположат на главном входе здания, а также на входе в блок начальных классов.

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