На месте завода «Вагонмаш» появится школа с «промышленным» оформлением

Как сообщают в Группе «Эталон», в школе оборудованы учебные классы, кабинеты трудового обучения, классы пения и музыки, студия хореографии. В школе также будут два спортивных зала, два бассейна, обеденный зал на 425 мест, пищеблок, актовый зал с эстрадой и библиотечно-информационный центр. Здание оснащено подъемными устройствами и лифтами для доступа детей с ограниченными возможностями.



В школе на территории ЖК «Московские ворота» также оборудуют спортивно-оздоровительные площадки: поле для игры в футбол, волейбольно-баскетбольную площадку, площадки для игры в теннис, гимнастики, для прыжков в высоту, беговую дорожку.

