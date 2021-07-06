Врачи НМИЦ им. Турнера перешли на круглосуточный режим. Открылся центр оказания экстренной помощи детям с тяжелыми травмами

Детей доставляют санавиацией даже из других регионов, когда им требуется специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь из-за полученной травмы и неотложных патологических состояний опорно-двигательного аппарата. Если на местах не могут помочь ребенку, врачи Центра им. Турнера организовывают им срочные консультации.
«Основная задача — консультативно-методическая помощь специалистам в регионах РФ по тактике лечения и методам оперативного вмешательства для детей с травмами опорно-двигательной системы. Если это тяжелый пациент и на месте не могут оказать необходимую помощь, вызывается санавиация, которая работает безупречно. Расстояние не имеет значения: хоть Дальний Восток, хоть Крайний Север. Уже через несколько часов после травмы пациент оказывается у нас. На нашей базе продолжает работать и Федеральный детский центр повреждения позвоночника и спинного мозга», — уточнил Сергей Виссарионов.
Он напоминает, что летом взрослые должны уделять особенное внимание детям, потому что недосмотр родителей часто становится причиной переломов, ожогов и других травм.
— Впрочем, в любое время года к нам доставляют ребят, упавших с большой высоты, в том числе из окон многоэтажек, а также травмировавшихся на заброшенных стройках, попавших в ДТП — это и велосипедисты и пешеходы. Если зимой нашими пациентами зачастую становятся любители катания на ледянках и «ватрушках», то летом опасность таят скутеры, мотоциклы, квадроциклы. Недавно подросток получил настолько серьёзный переломовывих позвоночника, катаясь на квадроцикле, что, к сожалению, на всю жизнь останется прикованным к инвалидному креслу, — напоминает о страшных последствиях неосторожности Сергей Виссарионов. — Купальный сезон — еще и травмы шейного отдела, нередко превращающие здорового ребенка в инвалида. Он может получить их на тарзанке или ныряя в незнакомых водоемах, в том числе с большой высоты. При поступлении пациента в любое время дня и ночи собирается бригада специалистов, сразу проводится полная диагностика и при показаниях — хирургическое лечение.