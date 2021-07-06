Врачи НМИЦ им. Турнера перешли на круглосуточный режим. Открылся центр оказания экстренной помощи детям с тяжелыми травмами

Детей доставляют санавиацией даже из других регионов, когда им требуется специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь из-за полученной травмы и неотложных патологических состояний опорно-двигательного аппарата. Если на местах не могут помочь ребенку, врачи Центра им. Турнера организовывают им срочные консультации.



«Основная задача — консультативно-методическая помощь специалистам в регионах РФ по тактике лечения и методам оперативного вмешательства для детей с травмами опорно-двигательной системы. Если это тяжелый пациент и на месте не могут оказать необходимую помощь, вызывается санавиация, которая работает безупречно. Расстояние не имеет значения: хоть Дальний Восток, хоть Крайний Север. Уже через несколько часов после травмы пациент оказывается у нас. На нашей базе продолжает работать и Федеральный детский центр повреждения позвоночника и спинного мозга», — уточнил Сергей Виссарионов.

