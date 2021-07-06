FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Высшая школа экономики допустит к очным занятиям только привитых или переболевших коронавирусом

Высшая школа экономики вводит запрет на посещение очных занятий для студентов, не сделавших прививку от COVID-19 или не переболевших этой инфекцией. Об этом 6 июля сообщается на сайте вуза.

Согласно новому приказу администрации ВШЭ, вводится категория «обучающихся в зоне риска» — совершеннолетних студентов, которые не переболели коронавирусом в последние полгода, не сделали прививку и не имеют медотвода от нее. Они будут обучаться преимущественно дистанционно. Посещать им можно будет только небольшую часть занятий с лабораторным оборудованием или лицензионным программным обеспечением. На таких занятиях смогут присутствовать не более 15 человек.

На любых других занятиях максимальное количество студентов — 50 человек. Кроме того, в вузе сохраняется масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

nuga
Это осиное гнездо вакцинаторов для себя любимых все делает правильно. Умные обойдут за версту..
266081655
Надо добавить: "и лояльных к власти"....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний