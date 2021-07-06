Высшая школа экономики допустит к очным занятиям только привитых или переболевших коронавирусом

Высшая школа экономики вводит запрет на посещение очных занятий для студентов, не сделавших прививку от COVID-19 или не переболевших этой инфекцией. Об этом 6 июля сообщается на сайте вуза.



Согласно новому приказу администрации ВШЭ, вводится категория «обучающихся в зоне риска» — совершеннолетних студентов, которые не переболели коронавирусом в последние полгода, не сделали прививку и не имеют медотвода от нее. Они будут обучаться преимущественно дистанционно. Посещать им можно будет только небольшую часть занятий с лабораторным оборудованием или лицензионным программным обеспечением. На таких занятиях смогут присутствовать не более 15 человек.

