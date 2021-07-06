По словам читателя издания по имени Максим, проходу горожан по пешеходной зоне у дома 58 на 3-й линии Васильевского острова мешает голубой BMW.
«Водитель ставит свой автомобиль посреди тротуара между двумя пешеходными переходами. Движение пешеходов затруднено, так как после перехода они натыкаются на автомобиль», — сообщил Максим.
По его словам, подобную парковку в исполнении владельца голубого BMW наблюдают на протяжении недели. При этом по номеру телефона экстренных служб «112» заявки о нарушении ПДД не принимают, поэтому как-либо воздействовать на автомобилиста никто не может.
По данным «Фонтанки», машина принадлежит 38-летнему мужчине, который приходится тёзкой тому, кто на него пожаловался. Предварительно на счету владельца порядка сотни нарушений ПДД. Человека с таким же ФИО можно найти в списке должников на сайте ФССП. Сумма, которую от него ждут приставы, составляет почти 200 тысяч рублей. Среди прочего это неоплаченные счета за пренебрежение правилами дорожного движения.
Корреспонденту издания не удалось связаться с водителем голубого BMW по телефону. Судя по его странице в социальной сети, 16 лет назад он окончил университет, который готовит госслужащих, а также неравнодушен к футболу — на аватаре его профиля стоит фотография, посвящённая клубу «Зенит».