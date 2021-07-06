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Водитель голубого BMW вытеснил пешеходов с тротуара в Петербурге. «Фонтанка» увидела в нём не только нарушителя, но и должника

Петербуржцы возмутились парковкой голубого BMW на Васильевском острове

Очередной пример некрасивой парковки на тротуаре запечатлели возмущённые пешеходы в Василеостровском районе Петербурга днём 6 июля. Фотографии с жалобой на автомобилиста они прислали в редакцию «Фонтанки».

По словам читателя издания по имени Максим, проходу горожан по пешеходной зоне у дома 58 на 3-й линии Васильевского острова мешает голубой BMW.

«Водитель ставит свой автомобиль посреди тротуара между двумя пешеходными переходами. Движение пешеходов затруднено, так как после перехода они натыкаются на автомобиль», — сообщил Максим.

По его словам, подобную парковку в исполнении владельца голубого BMW наблюдают на протяжении недели. При этом по номеру телефона экстренных служб «112» заявки о нарушении ПДД не принимают, поэтому как-либо воздействовать на автомобилиста никто не может.

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По данным «Фонтанки», машина принадлежит 38-летнему мужчине, который приходится тёзкой тому, кто на него пожаловался. Предварительно на счету владельца порядка сотни нарушений ПДД. Человека с таким же ФИО можно найти в списке должников на сайте ФССП. Сумма, которую от него ждут приставы, составляет почти 200 тысяч рублей. Среди прочего это неоплаченные счета за пренебрежение правилами дорожного движения.

Корреспонденту издания не удалось связаться с водителем голубого BMW по телефону. Судя по его странице в социальной сети, 16 лет назад он окончил университет, который готовит госслужащих, а также неравнодушен к футболу — на аватаре его профиля стоит фотография, посвящённая клубу «Зенит».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Znatok78
Вот Вам пример "эффективной" работы полиции. После такого все аргументы адрес СтопХам "вы кто такие, вызывайте полицию" аналогичны посыланию в пешее путешествие, ибо самой структуре не до нарушений, тут надо охранять Евро, ПМЭФ, сопровождать очередную шишку по приезду до кабака и вип-сауны, а также крутить людей без масок.
Thunder
БМВ - быдло. Всегда. Без исключений!
Spora
Фонтанка обратитесь к местному недохолмсу Коту, он обязательно поможет "вычислить" злодея (подмигиваю), наверное по IP... Вы только его похвалите за результат, пожалуйста, ему эта благодарность для терапии сильно поможет, ведь он должен чувствовать свою значимость.
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