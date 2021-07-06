По словам читателя издания по имени Максим, проходу горожан по пешеходной зоне у дома 58 на 3-й линии Васильевского острова мешает голубой BMW.



«Водитель ставит свой автомобиль посреди тротуара между двумя пешеходными переходами. Движение пешеходов затруднено, так как после перехода они натыкаются на автомобиль», — сообщил Максим.



По его словам, подобную парковку в исполнении владельца голубого BMW наблюдают на протяжении недели. При этом по номеру телефона экстренных служб «112» заявки о нарушении ПДД не принимают, поэтому как-либо воздействовать на автомобилиста никто не может.