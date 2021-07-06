В июне ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в петербургском аэропорту Пулково прошли более 13 тысяч животных.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 6 июля, в это число вошли 49 собак и 46 кошек, а также другие домашние питомцы. Среди последних, в частности, три кролика, одна морская свинка, более 8 тысяч аквариумных рыб, 40 декоративных птиц, 29 амфибий и 29 черепах.



Фото: Пресс-служба Россельхознадзора Поделиться Поделиться







Фото: Пресс-служба Россельхознадзора Поделиться Поделиться







При этом ветконтроль в Пулково также проходили животные, использующиеся для ведения сельского хозяйства, научной и медицинской деятельности — 350 пчелиных маток, 1200 хищных клопов, 215 лабораторных животных и 2500 медицинских пиявок.



В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений выявлено не было, все указанные животные направлены в адреса получателей из Петербурга и Ленобласти, а также других регионов нашей страны и иностранных государств, уточнили в Россельхознадзоре.

