Как сообщает 6 июля региональное экологическое общественное движение «Народная инициатива» , неравнодушные селяне обратились к ним с просьбой остановить разрушение бобровых плотин на речке Бескончанка, учиненное садоводами. Жаркое лето привело к интенсивному испарению и повышенному потреблению воды на полив огородов, из-за чего в СНТ «Росинка» в Тукаевском районе республики обмелел поливной пруд. Председатель садоводства обвинил в отсутствии воды для полива бобров и объявил им войну.

В мессенджере WhatsApp садоводов стали призывать разрушать бобровые плотины на пересекающей садоводство речке Бескончанка. «На карательные экспедиции собирали через тот же мессенджер, где и размещали отчеты о варварском разрушении мест обитания диких животных. Разрушено три плотины и осушено три запруды. Три семейства бобров под угрозой гибели», — говорится в релизе организации.

На призывы откликнулись не все. Нашлись и те, кто указывал на бессмысленность затеи и предрекал экологические штрафы, но их не услышали, отмечают активисты. РЭОД РТ «Народная инициатива» направило информацию о ситуации в Госкомитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам для принятия мер. По статье 8.33.КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов» за нарушение среды обитания объектов животного мира предусмотрен штраф в 5–10 тысяч рублей для должностных лиц и в 10–15 тысяч рублей для юридических. Также с нарушителей могут взыскать экологический ущерб за разрушенные плотины.