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Садоводы в Татарстане объявили войну бобрам, не поделив с ними воду для огородов

Фото: РЭОД РТ «Народная инициатива»
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Экологические активисты в Татарстане забили тревогу из-за разорения садоводами бобровых плотин. Люди обвинили грызунов в отсутствии воды для полива, объявили им войну и проводят «карательные экспедиции».

Как сообщает 6 июля региональное экологическое общественное движение «Народная инициатива», неравнодушные селяне обратились к ним с просьбой остановить разрушение бобровых плотин на речке Бескончанка, учиненное садоводами. Жаркое лето привело к интенсивному испарению и повышенному потреблению воды на полив огородов, из-за чего в СНТ «Росинка» в Тукаевском районе республики обмелел поливной пруд. Председатель садоводства обвинил в отсутствии воды для полива бобров и объявил им войну.

В мессенджере WhatsApp садоводов стали призывать разрушать бобровые плотины на пересекающей садоводство речке Бескончанка. «На карательные экспедиции собирали через тот же мессенджер, где и размещали отчеты о варварском разрушении мест обитания диких животных. Разрушено три плотины и осушено три запруды. Три семейства бобров под угрозой гибели», — говорится в релизе организации.

На призывы откликнулись не все. Нашлись и те, кто указывал на бессмысленность затеи и предрекал экологические штрафы, но их не услышали, отмечают активисты. РЭОД РТ «Народная инициатива» направило информацию о ситуации в Госкомитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам для принятия мер. По статье 8.33.КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов» за нарушение среды обитания объектов животного мира предусмотрен штраф в 5–10 тысяч рублей для должностных лиц и в 10–15 тысяч рублей для юридических. Также с нарушителей могут взыскать экологический ущерб за разрушенные плотины.

Фото: РЭОД РТ «Народная инициатива»

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Комментарии (5)

altnec
Элементарное истребление животных, отстаивающих свою жизнь.
У них отняли всё.
И где только бездельники из всех экологических и природных министерств со свими впечатлчяющими окладами и пенсиями?
Где грамотная и продуманная политика?
Пока она работает и работала по правилу - УБИТЬ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
bebop
Взяли факелы и вилы... Глупая толпа ищет источник проблем)))
266108100
Интересно, если бы животные могли как-то активно и массово отвечать агрессией на агрессию людей, то в каком бы мире мы жили? Эти садоводы тогда первыми плакались бы властям, если бы выжили, конечно.
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