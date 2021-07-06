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В Кремле заявили, что не поддерживают закрытие границ регионов из-за пандемии, но жесткие меры необходимы

Пресс-секретарь российского президента рассказал о мерах по борьбе с COVID-19 в РФ.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», — цитирует 6 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в Кремле не поддерживают идею закрытия границ субъектов Федерации из-за пандемии.

В начале июля Песков заявил, что вспышка коронавируса требует «жестких мер».

С начала пандемии в России выявили 5 658 672 случая COVID-19.

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Комментарии (8)

nalchik11
Как всегда. Поддерживают, не поддерживая.
Птицы-говоруны Кремля явно не отличаются ни умом, ни сообразительностью, ни сколько-нибудь хорошей памятью
Павел Михайлов
Как можно не поддерживая поддерживать? Что курит Песков ?
nuga
Давай все закрывай начиная с границы и авиасообщений,да шапочку из фольги надень.Словоблуд .
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