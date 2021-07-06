В Кремле заявили, что не поддерживают закрытие границ регионов из-за пандемии, но жесткие меры необходимы

Пресс-секретарь российского президента рассказал о мерах по борьбе с COVID-19 в РФ.
«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», — цитирует 6 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, в Кремле не поддерживают идею закрытия границ субъектов Федерации из-за пандемии.
В начале июля Песков заявил, что вспышка коронавируса требует «жестких мер».
С начала пандемии в России выявили 5 658 672 случая COVID-19.