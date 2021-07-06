FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Сотрудников ретейла и общепита в Москве будут прививать вне очереди

Чтобы выполнить требование властей Москвы о вакцинации 60% работников к 15 июля, сотрудникам торговли и общепита прививки будут делать вне очереди. Об этом 6 июля заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Возможностей для вакцинации огромное количество с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди», — цитирует Евтухова ТАСС.

Заместитель министра промышленности и торговли в связи с этим не видит препятствий для достижения поставленной цели по уровню вакцинации. Он заверил, что поставки вакцин в частные медклиники, с которыми крупные торговые сети Москвы подписали договоры на вакцинацию сотрудников, возобновлены после приостановки. Евтухов подчеркнул, что привить несколько десяткой тысяч для той или иной сети не должно быть проблемой с учётом пунктов вакцинации: в Москве их 119 в поликлиниках и более 50 — в парках на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что из-за очередей на прививку от коронавируса бизнес в Москве попросил отсрочки дедлайна обязательной вакцинации до августа.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний