Сотрудников ретейла и общепита в Москве будут прививать вне очереди

Чтобы выполнить требование властей Москвы о вакцинации 60% работников к 15 июля, сотрудникам торговли и общепита прививки будут делать вне очереди. Об этом 6 июля заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Возможностей для вакцинации огромное количество с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди», — цитирует Евтухова ТАСС.

Заместитель министра промышленности и торговли в связи с этим не видит препятствий для достижения поставленной цели по уровню вакцинации. Он заверил, что поставки вакцин в частные медклиники, с которыми крупные торговые сети Москвы подписали договоры на вакцинацию сотрудников, возобновлены после приостановки. Евтухов подчеркнул, что привить несколько десяткой тысяч для той или иной сети не должно быть проблемой с учётом пунктов вакцинации: в Москве их 119 в поликлиниках и более 50 — в парках на открытом воздухе.