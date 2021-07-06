Петербургский фонд «Родительский мост» организует летний лагерь для мам и малышей — жертв домашнего насилия

«Родительский мост» уже 20 лет помогает мамам с маленькими детьми, оставшимся без средств и жилья, — они могут временно проживать в центрах фонда «Дом надежды» и «Дом для мам». Здесь специалисты помогают им найти и арендовать недорогое жилье, оказывают экстренную психологическую помощь, приобретают продукты питания и все, что необходимо для мам и малышей.

Петербургский благотворительный фонд «Родительский мост» в этом году решил организовать уникальный терапевтический лагерь для женщин и детей, которые стали жертвами домашнего насилия. Чтобы проект воплотить в жизнь, фонду нужны средства. Значительная часть необходимой суммы уже собрана. Не хватает чуть больше 130 тысяч рублей.

«Каждая спасшаяся женщина — настоящий герой. Потому что уходить от насильника часто приходится буквально в никуда. Оставить квартиру, имущество, забрать только самое дорогое — своих детей, ради которых многие женщины и терпят лишения», — рассказывают в фонде.



В этом году «Родительский мост» решил организовать для девяти мам с детьми летний терапевтический лагерь, где они смогут провести время в безопасности. Проект назвали «Ты не одна». В течение двух недель с женщинами будут работать специалисты, которые помогут им пережить следствия домашнего насилия, а также выстраивать отношения со своими детьми.



Для того чтобы лагерь заработал, необходимы средства. Как рассказали в фонде, оплату работы специалистов взял на себя БФ «Ключ», который так же, как «Родительский мост» поддерживает семьи, оказавшиеся в кризисной ситуации. Кроме того, самостоятельно удалось собрать часть необходимой суммы на проживание и питание. Не хватает средств на оплату пребывания трёх мам и трёх малышей. Это 132 тысячи рублей.

