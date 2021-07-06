Минспорта обсудит с РФС изменение лимита на легионеров. Тренер «Зенита» уже выступил против ужесточения

В ближайшее время состоится встреча между министром спорта РФ Олегом Матыциным и президентом РФС Александром Дюковым. Об этом 6 июля в интервью «Р-Спорт» заявил сам Матыцин.

«То, что надо лимит пересматривать, — так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта. Вопрос в организации системы работы, подготовки кадров, оплаты деятельности наших футболистов, работы системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами. Большой пласт вопросов, который требует комплексного подхода, надо серьезно провести анализ действий совместно с РФС. И на основании поручения, данного председателем правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России, равно как и других видов спорта», — подчеркнул Матыцин.



Тема лимита на легионеров вновь стала актуальной после провала сборной России на чемпионате Европы. Россияне на групповом этапе выиграли один матч из трех (у Финляндии) и дважды уступили с крупным счётом Бельгии и Дании. Целый ряд главных тренеров команд РПЛ высказались за отмену лимита. В том числе наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак, который высказал свою позицию в интервью сайту Bobsoccer.ru.

«Я действительно противник лимита, как минимум сторонник его послабления и уж никак не ужесточения. Во втором случае в плане клубного футбола мы опустимся еще ниже, поскольку во многих командах, представляющих Россию в Европе, лидирующие позиции, как правило, занимают иностранцы. Естественно, если их станет меньше, заменить равноценными по классу российскими игроками в ближайшее время не представляется возможным. Словом, руководству российского футбола предстоит принять очень важное решение. В теории, конечно, можно вообще отказаться от легионеров, но тогда, на мой взгляд, мы вновь начнем с самых низов, а наша конкурентоспособность в Европе станет еще меньше. Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет», — подчеркнул Семак.

