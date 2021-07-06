Стреляли. В США в праздничные выходные погибли 150 человек

Исследовательская группа Gun Violence Archive зафиксировала рост насильственных преступлений, особенно с применением огнестрельного оружия. Только в выходные, когда американцы отмечали День независимости, в перестрелках погибли 150 человек.



Как сообщает с 5 на 6 июля телекомпания CNN, полиция зафиксировала в длинные выходные более 400 инцидентов с применением огнестрельного оружия. Только в Нью-Йорке, по данным Gun Violence Archive, со 2 по 4 июля произошел 21 инцидент, в котором погибли 26 человек.

