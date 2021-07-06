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Renault протаранил BMW под камерой на Народной и врезался в машину на светофоре

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Народной и Дальневосточного в Петербурге и задели третий

Два торопливых водителя встретились и собрали пробку на перекрестке в Невском районе Петербурга днем 6 июля. Один летел на приличной скорости, другой решил повернуть там, где нельзя. А досталось третьему.

Как стало известно «Фонтанке», около 12:40 на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта столкнулись автомобили Renault Kaptur и BMW. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что «БМВ» поворачивал с Дальневосточного налево на Народную, хотя там разрешено ехать только прямо и направо. «Рено» же ехал по Дальневосточному прямо во встречном направлении.

После столкновения «Каптюр» покатился вправо и въехал в стоявший в ожидании зеленого сигнала светофора микроавтобус. На фото видно, что у обеих машин от удара сработали подушки безопасности. В дежурной части ГИБДД сообщили, что по данному факту информации не поступало.

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Из-за аварии движение на перекрестке было затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Народной улице наблюдается до сих пор. Особенно плотная пробка в сторону центра.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Maiok
-Х7
Lawrence
Там действительно нет левого поворота с Дальневосточного (в сторону Большевиков) на Народную. И тем не менее, постоянно куча водителей кладет прибор на это. Причем поворот налево запретили уже года 4 назад, причем ровно по той же причине - поворачивали не глядя и аварий было немало. В том числе и мне довелось отправить в тотал старый Пассат, водитель которого забыл повесить знак "Слепой за рулем")))
aaignat
фонтань, вы там скорость у всех при просмотре видео с опытным гибоном вычисляете что ли?
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