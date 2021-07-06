Как стало известно «Фонтанке», около 12:40 на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта столкнулись автомобили Renault Kaptur и BMW. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что «БМВ» поворачивал с Дальневосточного налево на Народную, хотя там разрешено ехать только прямо и направо. «Рено» же ехал по Дальневосточному прямо во встречном направлении.
После столкновения «Каптюр» покатился вправо и въехал в стоявший в ожидании зеленого сигнала светофора микроавтобус. На фото видно, что у обеих машин от удара сработали подушки безопасности. В дежурной части ГИБДД сообщили, что по данному факту информации не поступало.
Из-за аварии движение на перекрестке было затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор на Народной улице наблюдается до сих пор. Особенно плотная пробка в сторону центра.