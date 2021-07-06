Там действительно нет левого поворота с Дальневосточного (в сторону Большевиков) на Народную. И тем не менее, постоянно куча водителей кладет прибор на это. Причем поворот налево запретили уже года 4 назад, причем ровно по той же причине - поворачивали не глядя и аварий было немало. В том числе и мне довелось отправить в тотал старый Пассат, водитель которого забыл повесить знак "Слепой за рулем")))