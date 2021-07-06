После крушения пассажирского самолёта на Камчатке выживших нет

Спасатели на вездеходах будут добираться до места крушения самолёта на Камчатке. В санавиации сообщили, что выживших нет.

Часть самолёта находится на склоне сопки, а другая — в море. По предварительной версии, самолёт отбросило на скалу порывом ветра. На место на вездеходах выдвинулись спасатели, однако путь усложняет ночь и прибой. Самолёт нашли примерно в 4 км от аэропорта посадки.

РБК со ссылкой на санавиацию сообщает, что живых после крушения нет. На борту было 22 пассажира, среди них двое детей, и шесть членов экипажа.