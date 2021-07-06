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После крушения пассажирского самолёта на Камчатке выживших нет

Спасатели на вездеходах будут добираться до места крушения самолёта на Камчатке. В санавиации сообщили, что выживших нет.

Часть самолёта находится на склоне сопки, а другая — в море. По предварительной версии, самолёт отбросило на скалу порывом ветра. На место на вездеходах выдвинулись спасатели, однако путь усложняет ночь и прибой. Самолёт нашли примерно в 4 км от аэропорта посадки.

РБК со ссылкой на санавиацию сообщает, что живых после крушения нет. На борту было 22 пассажира, среди них двое детей, и шесть членов экипажа.

Самолёт исчез с радаров по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту были преимущественно жители поселка, в том числе его глава. Отмечается, что самолёт был исправен, а заходу на посадку сопутствовала плохая погода и низкая видимость. Самолёт пытался сесть со второго круга.

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