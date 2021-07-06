Иностранные болельщики в Петербурге предпочитали бары стадиону и музеям. Половина посетила улицу Рубинштейна

Зарубежные гости чемпионата Европы по футболу провели в барах и ресторанах в среднем на два часа больше времени, чем на стадионе, и на час больше, чем в музеях и парках. К такому выводу 6 июля пришла компания МТС, которая проанализировала с помощью Big Data обезличенные данные зарубежных туристов, приехавших в Петербург в период с 12 июня по 2 июля.



Самой посещаемой оказалась улица Рубинштейна, ей немного уступила в популярности прогулочная улица Пестеля. На Рубинштейна провести время предпочли 49 % туристов, на Пестеля — 35 % , ещё 16 % гостей выбрали «Новую Голландию».

