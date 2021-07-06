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Иностранные болельщики в Петербурге предпочитали бары стадиону и музеям. Половина посетила улицу Рубинштейна

Болельщики Евро-2020 в Петербурге предпочли бары стадиону и музеям

Зарубежные гости чемпионата Европы по футболу провели в барах и ресторанах в среднем на два часа больше времени, чем на стадионе, и на час больше, чем в музеях и парках. К такому выводу 6 июля пришла компания МТС, которая проанализировала с помощью Big Data обезличенные данные зарубежных туристов, приехавших в Петербург в период с 12 июня по 2 июля.

Самой посещаемой оказалась улица Рубинштейна, ей немного уступила в популярности прогулочная улица Пестеля. На Рубинштейна провести время предпочли 49 % туристов, на Пестеля — 35 %, ещё 16 % гостей выбрали «Новую Голландию».

При этом каждый второй иностранный гость посетил Эрмитаж или Летний сад. На третьем месте по популярности среди достопримечательностей у туристов оказалось Марсово поле, его посетило 35 % приезжих, 27 % побывали в Исаакиевском соборе, 25 % — в Петергофе, 19 % — в Русском музее. Каждый иностранец посетил как минимум два культурных объекта.

Больше всего любителей спортивных мероприятий прибыли в Северную столицу из Нидерландов, Австрии и Польши. Разместиться туристы предпочли не в историческом центре, а в ближайших к стадиону «Газпром Арена» районах — Приморском, Петроградском и Василеостровском.

Среди популярных приложений у иностранцев лидируют навигационные сервисы, такие как Google Maps, «Яндекс.Карты», 2ГИС, а также приложения агрегаторов такси.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
МТС за всеми Следит! повсеместное Внедрение 5G ближе, чем думают Некоторые вакцинацисты!
igoruha
Ну так это же охлос)) для них футбол это просто один из поводов побухать.
262126571
Болельщики - это самая тупоголовая часть общества в любой стране.
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