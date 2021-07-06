Иностранные болельщики в Петербурге предпочитали бары стадиону и музеям. Половина посетила улицу Рубинштейна

Зарубежные гости чемпионата Европы по футболу провели в барах и ресторанах в среднем на два часа больше времени, чем на стадионе, и на час больше, чем в музеях и парках. К такому выводу 6 июля пришла компания МТС, которая проанализировала с помощью Big Data обезличенные данные зарубежных туристов, приехавших в Петербург в период с 12 июня по 2 июля.
Самой посещаемой оказалась улица Рубинштейна, ей немного уступила в популярности прогулочная улица Пестеля. На Рубинштейна провести время предпочли
При этом каждый второй иностранный гость посетил Эрмитаж или Летний сад. На третьем месте по популярности среди достопримечательностей у туристов оказалось Марсово поле, его посетило
Больше всего любителей спортивных мероприятий прибыли в Северную столицу из Нидерландов, Австрии и Польши. Разместиться туристы предпочли не в историческом центре, а в ближайших к стадиону «Газпром Арена» районах — Приморском, Петроградском и Василеостровском.
Среди популярных приложений у иностранцев лидируют навигационные сервисы, такие как Google Maps, «Яндекс.Карты», 2ГИС, а также приложения агрегаторов такси.