В Новосибирской области заключённые мужской и женской колоний записали совместный кавер на песню Bring Me To Life группы Evanescense. В общей сложности в создании клипа приняли участие более 50 осуждённых.

Как сообщает 6 июля издание «Подъём», в областном управлении ФСИН поспешили заявить, что участвовавшие в съёмках осуждённые мужчины и женщины в реальности между собой не встречались и даже не отправляли друг другу видеообращения.



«Как показал результат, им и не требовалось общаться. Передача информации осуществлялась через сотрудников учреждений. Там, получается, коллективы работали. В женской колонии — танцевальный коллектив «Фауст» (они сами придумали и поставили танец), осуждённые из кружка декоративно-прикладного творчества сшили костюмы, осуждённые из вокального кружка спели партию. Они выбрали песню, посоветовались с руководством, а потом обсудили, почему бы не сделать совместный клип».

