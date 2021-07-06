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Спелись, но не встретились. Заключённые мужской и женской колоний дистанционно записали клип на песню Evanescense

Совместный клип записали осуждённые мужчины и женщины в Новосибирской области

В Новосибирской области заключённые мужской и женской колоний записали совместный кавер на песню Bring Me To Life группы Evanescense. В общей сложности в создании клипа приняли участие более 50 осуждённых.

Как сообщает 6 июля издание «Подъём», в областном управлении ФСИН поспешили заявить, что участвовавшие в съёмках осуждённые мужчины и женщины в реальности между собой не встречались и даже не отправляли друг другу видеообращения.

«Как показал результат, им и не требовалось общаться. Передача информации осуществлялась через сотрудников учреждений. Там, получается, коллективы работали. В женской колонии — танцевальный коллектив «Фауст» (они сами придумали и поставили танец), осуждённые из кружка декоративно-прикладного творчества сшили костюмы, осуждённые из вокального кружка спели партию. Они выбрали песню, посоветовались с руководством, а потом обсудили, почему бы не сделать совместный клип».

Известно, что мужские партии в клипе исполнили заключённые ИК строгого режима Владислав Ткачёв и Александр Коченевский. Что касается исполнительницы заглавной женской партии, то она просила её имя не называть.

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