Количество умерших от коронавируса в мире превысило 4 миллиона человек

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило психологически важную отметку в 4 миллиона. Это 6 июля следует из данных статистического сайта Worldometer, который аккумулирует информацию о коронавирусе со всего мира.



COVID-19 унес больше всего жизней в США (621 335), Бразилии (525 229) и Индии (403 310). Суточный показатель летальных исходов в мире начал снижаться в июле. Если в первый день месяца он был на уровне 432,5 тысячи, то вчера около 339 тысяч.



В России с начала пандемии жизни лишились 139 316 человек. Сегодня поставлен очередной рекорд по суточной смертности от COVID-19.

