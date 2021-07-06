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Количество умерших от коронавируса в мире превысило 4 миллиона человек

Число летальных исходов от COVID-19 в мире превысило психологически важную отметку в 4 миллиона. Это 6 июля следует из данных статистического сайта Worldometer, который аккумулирует информацию о коронавирусе со всего мира.

COVID-19 унес больше всего жизней в США (621 335), Бразилии (525 229) и Индии (403 310). Суточный показатель летальных исходов в мире начал снижаться в июле. Если в первый день месяца он был на уровне 432,5 тысячи, то вчера около 339 тысяч.

В России с начала пандемии жизни лишились 139 316 человек. Сегодня поставлен очередной рекорд по суточной смертности от COVID-19.

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Комментарии (5)

firma
И чё? Шесть сотых одного процента населения, слабее скарлатины.
265939387
Полпроцента считай. И чё?
Хорошъ
и чё? Из-за низкой рождаемости в РФ больше сократилось население.
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