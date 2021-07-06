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«Почте России» грозит штраф за плохое состояние южного пакгауза Варшавского вокзала

Комитет по охране памятников Петербурга подал иск к «Почте России» с требованием в течение года законсервировать и провести противоаварийные работы южного товарного пакгауза Варшавского вокзала. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба КГИОП.

В отношении «Почты России» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»), которое грозит для юридических лиц штрафом от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

В конце 2017 года комитет выдал организации охранное обязательство, по которому пользователь должен был до 2020 года разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. Однако «Почта» не предоставила ведомству требуемое.

В марте текущего года специалисты зафиксировали, что состояние пакгауза ухудшилось, противопожарная система и охрана отсутствуют, а в здание может пробраться любой желающий.

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В иске КГИОП требует обязать оператора в течение 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда провести противоаварийные работы, а в течение двух лет — разработать и согласовать проект сохранения памятника. В случае неисполнения решения компанию ждет неустойка в 100 тысяч рублей, в случае дальнейшего неисполнения — еще по 200 тысяч ежемесячно.

«Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала» является объектом культурного наследия регионального значения и расположен по адресу набережная Обводного канала, дом 118, корпус 3, литера А. Здание построено во второй половине XIX века.

© Фонтанка.Ру

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