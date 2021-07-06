Комитет по охране памятников Петербурга подал иск к «Почте России» с требованием в течение года законсервировать и провести противоаварийные работы южного товарного пакгауза Варшавского вокзала. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба КГИОП.

В отношении «Почты России» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»), которое грозит для юридических лиц штрафом от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.