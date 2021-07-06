Футбол возвращается домой. Англичане могут получить билеты на финал Евро-2020 за вакцинацию от COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан для стимулирования вакцинации предложил британцам билеты на финал Евро-2020, в котором может сыграть и сборная Англии.



«Жителям Лондона выпал шанс выиграть билеты на финал Евро-2020, если они сделают первый укол вакцины от COVID-19», — сообщает 6 июля Sky News.



Мэр города Садик Хан разыграет пару билетов на воскресный финал на Уэмбли, а также 50 пар билетов в фан-зону на Трафальгарской площади. Для участия в розыгрыше британцы должны предъявить доказательства, что они были в центре вакцинации для приема первой дозы или даже просто забронировали время.

