Футбол возвращается домой. Англичане могут получить билеты на финал Евро-2020 за вакцинацию от COVID-19

Мэр Лондона Садик Хан для стимулирования вакцинации предложил британцам билеты на финал Евро-2020, в котором может сыграть и сборная Англии.
«Жителям Лондона выпал шанс выиграть билеты на финал Евро-2020, если они сделают первый укол вакцины от COVID-19», — сообщает 6 июля Sky News.
Мэр города Садик Хан разыграет пару билетов на воскресный финал на Уэмбли, а также 50 пар билетов в фан-зону на Трафальгарской площади. Для участия в розыгрыше британцы должны предъявить доказательства, что они были в центре вакцинации для приема первой дозы или даже просто забронировали время.
Результаты объявят в среду, 8 июля. Именно в этот день Англия играет с Данией за шанс выйти в финал Евро-2020. Билеты на последний матч чемпионата сейчас уже не найти, указывают в мэрии Лондона.