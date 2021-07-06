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Футбол возвращается домой. Англичане могут получить билеты на финал Евро-2020 за вакцинацию от COVID-19

Мэр Лондона разыгрывает билеты на финал Евро-2020 среди сделавших прививку от коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан для стимулирования вакцинации предложил британцам билеты на финал Евро-2020, в котором может сыграть и сборная Англии.

«Жителям Лондона выпал шанс выиграть билеты на финал Евро-2020, если они сделают первый укол вакцины от COVID-19», — сообщает 6 июля Sky News.

Мэр города Садик Хан разыграет пару билетов на воскресный финал на Уэмбли, а также 50 пар билетов в фан-зону на Трафальгарской площади. Для участия в розыгрыше британцы должны предъявить доказательства, что они были в центре вакцинации для приема первой дозы или даже просто забронировали время.

Результаты объявят в среду, 8 июля. Именно в этот день Англия играет с Данией за шанс выйти в финал Евро-2020. Билеты на последний матч чемпионата сейчас уже не найти, указывают в мэрии Лондона.

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Комментарии (4)

Norge
Надо было дописать:"... на финал ЧЕ 2020 в котором победит сборная Англии", а то добровольцы опять не придут.
vader
Это как так? Ведь нам же вчера рассказывали, как британцы как один дружно строем идут вакцинироваться, при этом совершенно добровольно? Зачем же их "стимулировать", если отбоя от желающих нет?
Cвифт
.... а разве там не заявлялась почти 100 % вакцинация и как все сознательно, стройными рядами её делали ?
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